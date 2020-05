Außenansicht des Kindergartens Pusteblume in Sondershausen.

Weniger Einschränkungen im Kindergarten Sondershausen

Der städtische Kindergarten Pusteblume in der Frankenhäuser Straße wird ab 2,. Juni wieder für alle Kinder offen sein. Das „Wechselmodell“, indem die Kinder in kleinen Gruppen nur jede zweite Woche betreut werden, werde hier keine Anwendung mehr finden. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

Die eingeschränkten Öffnungszeiten in den Kindergärten von 7 bis 15.30 Uhr gelten aber weiter. Die Stadt bemühe sich zudem um weitere Optimierungen auch in den anderen Tagesstätten in ihrer Trägerschaft.