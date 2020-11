Weniger Krankschreibungen Kyffhäuserkreis als in der Grippewelle 2018

Deutlich weniger Nordthüringer als in den ersten sechs Monaten des Grippejahres 2018 ließen sich im ersten Halbjahr 2020 wegen Atemwegserkrankungen krankschreiben. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Gesundheitsbericht der Deutschen Angestellten Krankenkasse für den Kyffhäuserkreis und den Kreis Nordhausen hervor. Hatten sich während der Grippewelle vor zwei Jahren von Januar bis Juni 271 Versicherte des Unternehmens aus der Region krank gemeldet, weil sie unter Husten, Schnupfen, Fieber und Atemproblemen litten, waren es in den ersten Monaten dieses Jahres nur 177. Im Jahr 2019 lag die Zahl bei 168 Fällen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die höchste Zahl an Fehlmeldungen wegen Luftwegserkrankungen verzeichnet die Krankenkasse für das erste Halbjahr 2020 in den ersten drei Monaten. Der Krankenstand im Februar lag mit 9,2 Prozent der rund 10.000 bei dem Unternehmen versicherten Arbeitnehmer im Februar sogar höher als März, dem Monat, in dem die Corona-Pandemie die Region erreichte. Das Coronavirus kann eine grippeähnliche Atemwegserkrankung auslösen.

Für besonders bemerkenswert hält es Jörn Sola, der DAK-Regionalleiter für Nordthüringen, dass die Zahl der Krankmeldungen in den Monaten April und Mai sogar weiter zurückgingen, obwohl es während dieser Zeit möglich war, sich einfach per Anruf vom Hausarzt krankschreiben zu lassen. Aus unserer Sicht ist das ein klarer Beleg dafür, dass einfache Lösungen für das Krankschreibungs-Geschehen sehr sinnvoll sind“, schätzt er ein. Wenn neue Formen der Kommunikation die persönliche Begegnung in der Arztpraxis ersetzen, ist das ein wichtiger Fortschritt.“

Die meisten Menschen in Nordthüringen, denen im ersten Halbjahr vom Arzt Arbeitsunfähigkeit bescheinigt wurde, litten an Problemen mit dem Muskel- und Skelettsystem. Rückenleiden standen auch nach dem Einsetzen der Corona-Pandemie in der Region auf Platz eins der Krankheitsgründe. Beinahe jeder vierte Fehltag von Arbeitnehmern in Nordthüringen werde von derartigen Symptomen verursacht, hebt Sola hervor.

Atemwegsprobleme rangierten bis zur Jahresmitte wie schon zuvor auf dem dritten Platz, wie Sola 15 Prozent aller Krankschreibung gingen auf das Konto solcher Erkrankungen. Immerhin 18 Prozent aller Krankheitstage fielen 2019 und bis hinein ins erste Halbjahr 2020 an, weil die Beschäftigten wegen psychischer Probleme nicht zur Arbeit gehen konnten. Als bedenklich schildert der Gesundheitsreport vor allem die starke Zunahme bei den psychischen Erkrankungen innerhalb des vergangenen Jahres. Die Zahl der Krankschreibungen wegen seelischer und nervlicher Störungen stieg von Anfang 2019 an um 20 Prozent.

Unabhängig von der Art der Erkrankung ist der Krankenstand unter den Arbeitnehmern in Nordthüringen im ersten Halbjahr mit 6,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 mit 5,8 Prozent laut Gesundheitsreport erheblich gewachsen.

Dabei schlagen die vielen Krankschreibungen von Januar bis März mit 7,5 Prozent aller Versicherten stark zu Buche. Von April bis Mai fiel der Wert mit fünf Prozent sogar unter den des Vorjahres (5,4), stieg in den Folgemonaten aber wieder auf 6,3 Prozent (2019: 5,8).

Mit den Krankschreibungszahlen lag die Region Nordthüringen im ersten Halbjahr 2020 insgesamt wie schon 2019 über dem Thüringer Durchschnitt mit rund 5,2 Prozent der etwa 13.000 bei der DAK versicherten Arbeitnehmer.