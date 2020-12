Weniger Zuschuss für Familienförderung

Die Bibliothek in evangelischen Kindertagesstätte „Arche Noah" in Großfurra, aus der sich Eltern und Kinder Vorlesestoff ausleihen können wurde mit Geld aus dem Familienprogramm aufgebaut.

Kyffhäuserkreis. Trotz geschrumpfter Landespauschale will der Kyffhäuserkreis 2021 mehr Mikroprojekte zur Stärkung der Gemeinschaft fördern.

Mit weniger Zuschuss vom Freistaat will der Kyffhäuserkreis im kommenden Jahr noch mehr soziale Projekte fördern. Statt 711.000 Euro in diesem Jahr stehen dem Landkreis 2021 nur noch etwa 681.000 Euro aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen zur Verfügung. Das Budget für die auch als Landesprogramm Familie bezeichnete Förderung sei gekürzt worden, weil das Land höhere Ausgaben durch die Corona-Pandemie zu verkraften habe, so Andreas Blume-Strotzer, der dem Jugendhilfeausschuss des Kreistages über das Landesprogramm berichtete.