Wenn der Bürgermeister zum Wolf wird: In Ebeleben werden Geschenke verteilt

Ebeleben Vor staunenden Kinderaugen bieten Stadtoberhaupt, Sparkassen- und Jugendclub-Mitarbeiter ein Theaterstück und erfüllen Kinderwünsche.

Viel Mühe und Zeit hatten die Organisatoren aufgebracht, um das zehnjährige Bestehen der Aktion des Wunschweihnachtsbaumes in Ebeleben zu feiern. Bunte Lichter funkelten im Saal des Ratskellers, weihnachtliche Dekoration sorgte für ein heimeliges Ambiente, die Kaffeetafeln waren liebevoll hergerichtet. Das Team vom Jugendclub Ebeleben und seine Unterstützer sorgten am Mittwochnachmittag dafür, dass die zehnte Auflage eine ganz besondere wurde.

So waren zur Weihnachtsfeier nicht nur die Familien eingeladen, die die Wunschzettel der Kinder am Wunschweihnachtsbaum anbringen ließen, sondern auch alle Gabengeber, Unterstützer und Sponsoren der Aktion. Mit einem weihnachtlichen Programm der Jungen und Mädchen vom Kindergarten „Helbespatzen“ und dem gemeinsamen Kaffeetrinken wurde gestartet.

Wer wollte, konnte sich von einem Schnellzeichner porträtieren lassen. In der Zwischenzeit tobten sich die kleinen Gäste auf dem Saal nach Herzenslust auf, während Eltern und Familienangehörige die Zeit nutzten, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auf die Festtage einzustimmen.

Kooperationspartner und Jugendclubteam als Märchen-Darsteller

Den Höhepunkt noch vor der Bescherung bildete die Aufführung des Märchens Rotkäppchen, bei dem neben den Kooperationspartnern von der Kyffhäusersparkasse und Mitarbeitern des Kreisjugendringes sogar der Ebelebener Bürgermeister mitwirkte. Der hatte sich im Vorfeld schon eingebracht und Requisiten gebaut (wir berichteten).

Gemeinsam hatte man im Vorfeld Texte einstudiert, Kostüme ausgewählt und für das Stück geprobt. Und wie es sich am Theater gehört, klappte zur Generalprobe nicht alles, dafür aber saß beim Auftritt alles perfekt. Die Kinder dankten es den Darstellern mit staunenden Augen und viel Beifall.

Für den guten Zweck verkleideten hatten sich (von links) Sparkassen-Filialbereichsleiter Thomas Lotzwik, Silvia Kramer-Gröbel und Ehemann Steffen Gröbel sowie Sparkassen-Kundenberater Lars Nagl. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen

Rotkäppchen wurde von Sozialpädagogin und Familienlotsin Carolin Winter gespielt. Foto: Ireen Wille / Funke Medien Thüringen

Dann war der große Moment gekommen und der Weihnachtsmann betrat den Saal und nahm im Sessel Platz. Viel zu tun gab es für den Bärtigen, denn in diesem Jahr hatten durften 37 Kinder und Jugendliche ihre Wünsche äußern. Die handgeschriebenen Briefe hingen bis in der Vorwoche am Wunschweihnachtsbaum in der Sparkassen-Filiale in Ebeleben und konnten von Wunscherfüllern gepflückt werden. Die Wünsche reichten vom Buch über Puppen und Bettwäsche bis hin zu elektronischem Spielzeug. Sie alle fanden Abnahme und wurden erfüllt.

Nach und nach rief der Weihnachtsmann, der auch wieder vom Bürgermeister gemimt wurde, die Kinder nach vorn. Er hatte Nachsicht, wenn auch nicht jeder ein Weihnachtsgedicht oder Lied vortragen konnte. Das Geschenk wurde dennoch überreicht. Gemeinsam wurde dann voller Freude ausgepackt.