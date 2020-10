Ankunft der Kraniche am Stausee Kelbra bei Sonnenuntergang. Blick von der Staumauer auf den Stausee und gen Barbarossa-Denkmal.

Kelbra. Allabendlich kehren die so genannten Glücksvögel zu ihren Schlafstellen im Flachwasser zurück.

Wenn die Kraniche ziehen – Zugvögel rasten am Stausee Kelbra

„Wenn die Kraniche ziehen“ – der Titel des gleichnamigen sowjetischen Antikriegsfilms fällt vielen unweigerlich ein, die das tägliche Schauspiel am Stausee Kelbra beobachten. Bis zu 40.000 so genannte Glücksvögel rasten hier auf ihrem Weg nach Süden, um für einige Wochen Energie für den Weiterflug zu tanken. Mit der Abenddämmerung kehren sie von ihren Fressstellen auf Wiesen und Feldern zurück ins Flachwasser zu ihren geschützten Schlafplätzen. Wer dies, von fachkundigen Infos begleitet, miterleben möchte: Die Naturparkverwaltung Kyffhäuser bietet bis Mitte November jeden Samstag und Sonntag ab 15 Uhr Kranichführungen an. Eine Anmeldung dafür ist erforderlich unter Telefon: 0361/5739 1640.