Wenn im Mai 2024 im Kyffhäuserkreis gewählt wird, müssen nicht alle Ämter neu besetzt werden

Kyffhäuserkreis Wo im kommenden Jahr im Kyffhäuserkreis gewählt wird und welche Ämter zur Position stehen.

Im Frühjahr und Herbst 2024 wird in Thüringen gewählt. Im Kyffhäuserkreis sind im Mai und im September alle Wahlberechtigten aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Während im September der Landtag neu bestimmt wird, stehen im Frühjahr zunächst die Kommunalwahlen und Europawahlen an.

Dabei wird am 26. Mai zur Kommunalwahl der Stapel an Wahlzetteln in den einzelnen Gemeinden durchaus unterschiedlich hoch ausfallen. Zur Wahl steht das Amt des Landrats oder der Landrätin, neu bestimmt werden auch die künftigen Mitglieder des Kreistags sowie der Stadt- und Gemeinderäte. Einen Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters und der Ortschafts- beziehungsweise der Ortsteilbürgermeister wird aber nicht jeder Wähler in seinem Wahllokal erhalten.

In Greußen wird nach knapp drei Jahren schon wieder gewählt

Aufgrund von Gemeindeneugliederungen oder vorgezogenen Neuwahlen in den vergangenen Jahren sind inzwischen viele Gemeinden außerhalb des allgemeinen Wahl-Rhythmus. Zur Wahl stehen im kommenden Jahr ebenfalls nicht die ehrenamtlichen Bürgermeister kleiner eigenständiger Gemeinden, von denen es im Kyffhäuserkreis noch einige gibt. Diese sind erst vor einem Jahr neu gewählt worden. Ihre Amtszeit dauert noch bis 2028.

Zu entscheiden haben die Wähler über Kandidatinnen oder Kandidaten für das Amt des Landrats im Kyffhäuserkreis und des Bürgermeisters von Sondershausen, Bad Frankenhausen, Helbedündorf und Ebeleben. In Artern, Roßleben-Wiehe, An der Schmücke und Greußen laufen die Amtszeiten der Bürgermeister dagegen noch.

Kompliziert wird es ein wenig bei den Ortschafts- und Ortsteilbürgermeistern und den Ortschaftsräten. Laut Aukunft der Kreiswahlleiterin werden diese im kommenden Jahr in allen Gemeinden mit Ortschaften oder Ortsteilen neu bestimmt. Das heißt, dass beispielsweise auch die wahlberechtigten Bürger der Landgemeinde Greußen zur Wahlurne gerufen werden und zwar nach relativ kurzer Zeit schon wieder. Hier fand die letzte Wahl im Juni vor zwei Jahren statt. Damals hatte sich die Landgemeinde Stadt Greußen neu gebildet. Während Bürgermeister Torsten Abicht (parteilos) bis zum Ende der Legislatur nach sechs Jahren im Amt bleiben wird, werden alle Ehrenämter neu bestimmt. Das heißt, sowohl die Mitglieder des Stadtrats der Landgemeinde als auch die Ortschaftsräte für Greußen, Großenehrich und die Engelsdörfer und deren Ortschaftsbürgermeister werden am 26. Mai 2024 schon wieder neu gewählt.

Zwei Wochen später, am 9. Juni 2024, sind erneut alle wahlberechtigten Bürger im Landkreis gefragt. Dann ist Europawahl und dort, wo kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit gewinnen konnte, wird es eine Stichwahl geben.