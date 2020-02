Geistliches Wort: Zum Karneval schlüpfen Menschen im Kyffhäuserkreis in andere Rollen – was sagt das über sie?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer bin ich?

„Und, wer bist du am Wochenende zum Fasching?“ „Ich bin Cowboy?“„Und Du?“ „Ich wollte immer schon mal Prinzessin sein!“

Am Wochenende ist Faschingshochsaison. Viele Menschen verkleiden sich und feiern. Schon Wochen vorher wird überlegt, als was sie unterwegs sein wollen. Wer bin ich dann zum Fasching? Wer möchte ich sein?

Manch einer verkleidet sich so, dass man ihn gar nicht erkennt. Und manch einer schlüpft in die Rolle, die er schon lange einmal in seinem Leben einnehmen wollte.

Im Mittelalter gab es sogenannte „Narrentage“, in denen die Rollen getauscht wurden. Die normalen Mönche durften dann in die Rolle des Abtes schlüpfen. Sie durften regieren und ihren Abt herumbefehlen. Und der Abt musste am eigenen Leib spüren, wie es ist als normaler Mönch.

Heutzutage vergleichbar wäre das damit, wenn ein normaler Angestellter mit einem etwas schwierigen Chef immer mal wieder für einen Tag selber Chef spielen darf. Sein komischer Vorgesetzter müsste erleben, was man selber auszustehen hat. Aber die eigentliche Faschingsfrage liegt natürlich noch tiefer: Wer bin ich denn eigentlich? Wer möchte ich in meinem Leben eigentlich sein? Oder welche Facetten an mir möchte ich gern einmal ausleben?

Frei nach dem Motto: Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Wenn ich im Fasching Polizist sein möchte, wie wäre das, wenn ich auch im realen Leben die Autorität wäre, der niemand widerspricht? Oder wenn ich die Prinzessin sein könnte, die bei allen beliebt ist und von jedermann angehimmelt wird? Wer bin ich?

Dietrich Bonhoeffer hat ein bemerkenswertes Gedicht darüber geschrieben. Bin ich nur das, was ich selber von mir weiß? Oder bin ich das, was andere von mir denken? Bin ich heute der und morgen ein anderer? Und Bonhoeffer sagt am Ende: „Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“

Wer sind wir Menschen also? Wer sind wir, wer bin ich in Gottes Augen? In den Augen des Schöpfers, der mich, der uns gemacht hat?

In der Bibel hören wir, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Wir sind Geschöpfe, einzigartig und unverwechselbar. Und wir sind geliebt durch und durch. Ja, wir sind geliebte Menschen, ganz egal, ob andere Menschen uns lieben. Auch dann, wenn ich mich selber nicht lieben kann. Und wir sind einzigartige Menschen. Selbst dann, wenn ich diese Einzigartigkeit in meinem Alltag nur sehr selten zeigen kann. In den Augen des Schöpfers sind wir noch viel wertvoller, als wir mit unserem menschlichen Verstand ermessen können. Und die gute Nachricht ist auch: Das gilt an jedem Tag, nicht nur am Faschingswochenende, aber natürlich auch da.