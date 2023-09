Wer hat historische Fotos aus Artern?

Artern. Der Heimatverein „Aratora“ lädt zu einem historischen Bildervortrag „Unterwegs in Artern“ ein – und hat eine Bitte an die Besucher.

Nach längerer Pause lädt der Heimatverein „Aratora“ Artern zum Lichtbildervortrag ein. Der beginnt am Freitag, 8. September, um 19 Uhr in der Marienkirche in Artern. Während der rund einstündigen Präsentation werden über 120 Abbildungen aus der Vergangenheit der Stadt Artern präsentiert und kommentiert, heißt es in der Ankündigung. Die Fotos sollen Mitte November unter dem Titel „Unterwegs in Artern – Reise durch die Stadtgeschichte anhand historischer Fotos“ als Bildband erscheinen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, um Spenden für die Sanierung der Orgel wird gebeten. Besucher sind dazu aufgerufen, eigene historische Fotos zum Vortrag mitzubringen, die künftigen Veröffentlichungen dienen könnten.