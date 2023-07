Im vergangenen Jahr wurde Mathias Fritsch Schützenkönig (Mitte) beim Schützenfest in Wiedermuth. (Archivbild)

Wer wird Schützenkönig beim Schützenfest in Wiedermuth

Wiedermuth. Beim Schützenfest in Wiedermuth können Interessierte beim Pokalschießen teilnehmen. Auch das Königsschießen findet statt.

In Wiedermuth steht das Schützenfest vor der Tür. Gefeiert wird vom 9. bis 12. August. Das Preis-Pokalschießen für alle interessierten Teilnehmer findet am 9., 10. und 11. August jeweils von 15 bis 20 Uhr statt. Am 11. August wird zusätzlich das Königsschießen des Schützenvereins eröffnet.

Am Samstag, 12. August, folgt ab 10 Uhr die Fortsetzung des Königsschießens, bevor um 13 Uhr das Treffen auf dem Schützenplatz beginnt. Gemeinsam erfolgt am Kriegerdenkmal die Kranzniederlegung und das Salutschießen zu Ehren der Gefallenen. Später werden die Sieger des Preis- und Pokalschießens geehrt und die Majestäten bekannt gegeben. Auch der Dorfmeister wird im Wettbewerb ausgeschossen. Ab 14 Uhr wird zur Kaffeetafel willkommen geheißen.