Werbering und Rotary-Club aus Sondershausen unterstützen Erdbebenopfer

Sondershausen. Die Sondershäuser Institutionen übergeben Spenden an Gastronomen, dessen Familie in der Türkei betroffen ist.

Olaf Schade (links), Chef des Werberings Sondershausen und Thomas Koch (rechts), Präsident des Rotary-Clubs Sondershausen übergaben Schecks, in Höhe von 400 Euro beziehungsweise 600 Euro an Said Ozyigit, Inhaber des Restaurants "Leonardo" in Sondershausen. Dessen Familie war vom Erdbeben in der Türkei betroffen, hat Haus sowie Hab und Gut verloren. Ein Mitglied des Werberings zu unterstützen sei Ehrensache, so Olaf Schade. Das sieht auch der Rotary-Club so, dessen Mitglieder sich jeden Dienstag im "Leonardo" zum Meeting treffen. Beide Institutionen hatten einen Spendenaufruf gestartet und Geld für die Familie gesammelt.