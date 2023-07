Werkstattkonzert im Sondershäuser Marstall

Sondershausen. Zum Abschluss eines Workshops für Kammermusik gibt es in Sondershausen ein Konzert.

Die Landesmusikakademie Thüringen in Sondershausen bietet einen internationalen Workshop für Kammermusik unter der Leitung von Yasuko Ogata an. Neu in diesem Jahr sei das Werkstattkonzert, das am 27. Juli um 17 Uhr im Marstall stattfindet. Dabei stellen alle Teilnehmenden des Workshops ihr Können unter Beweis. Der Eintritt ist frei, heißt es von der Landesmusikakademie.

Das traditionelle Abschlusskonzert findet laut Mitteilung dann am 29. Juli ebenfalls um 17 Uhr im Marstall statt. Das Publikum dürfe sich auf interessante Besetzungen wie Trio, Quartett und sogar Oktett freuen. Weitere Informationen gibt es im Internet.

https://www.landesmusikakademie-sondershausen.de