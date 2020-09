Wespenberater: Leute lernen den Umgang mit der Gefahr

Kyffhäuserkreis. Artenvielfalt am Kyffhäuser: In dieser Saison bisher nur acht Fälle im Kreis, in denen die Stechinsekten zum Problem werden.

Es gab Jahre, in denen wurde Thomas Schlufter über 40 Mal zu Hilfe gerufen. Diese Saison: nur acht Mal. „Nein, auch wenn manche Forscher anderes behaupten: Das war nicht wirklich ein Wespenjahr. Oder anders: Die Leute haben gelernt, besser damit umzugehen“, stellt der Wespenberater für den Kyffhäuserkreis zwei Thesen in den Raum. Seit 25 Jahren hat er in der Unteren Naturschutzbehörde diese Funktion inne. Doch wer glaubt, Schlufter rücke bei jedem Notruf in voller Montur aus, um die Stechinsekten zu bekämpfen, liegt völlig falsch.