Westgreußen: Ein Abend für Unternehmer aus dem Kyffhäuserkreis

Westgreußen. Die Funkenburg dient als Kulisse für den gemeinsamen Austausch.

Einmal jährlich lädt die Landrätin des Kyffhäuserkreises, Antje Hochwind-Schneider (SPD), zum Sommertreff der Unternehmen ein. In der vergangenen Woche begrüßte man dazu eine Vielzahl an Unternehmern unter dem Motto „kulturell, locker & gesellig“ auf der Funkenburg in Westgreußen. Darüber informiert Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes.

Organisiert wurde die Veranstaltung den Angaben zufolge von Elgina Müller, der Leiterin der archäologischen Freilichtanlage Funkenburg, und ihrem Team in Zusammenarbeit mit der Kreisentwicklung des Landkreises. Das Archäologische Freilichtmuseum Funkenburg umfasst demnach die deutschlandweit einmalige Rekonstruktion einer germanischen Siedlung und befindet sich über dem landschaftlich reizvollen Helbetal.

Schulinvestitionen, Fachkräfte und mehr Themen am Abend

Der Unternehmerabend startete den Angaben zufolge mit einer kleinen Stärkung und einer Führung über das Gelände. Die Graben- und Wallanlagen, aber auch die Grubenhäuser, in denen einst die Familien lebten, wurden besichtigt und ausgiebig bestaunt, bevor die Landrätin in einer kurzen Rede über Aktuelles aus dem Landkreis informierte, heißt es. Schulinvestitionen, Fachkräfte, touristische Highlights und die Eröffnung der Kyffhäuser-Arena in Artern seien nur einige Themen gewesen. Bei einer deftigen Germanensuppe direkt vom Holzfeuer, Rahmfladen aus dem Lehmofen und weiteren Spezialitäten von regionalen Erzeugern aus dem Landkreis kamen die Unternehmerinnen und Unternehmer anschließend zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung ins Gespräch und nutzen ausgiebig die Möglichkeit ihre Netzwerke zu erweitern, so der Pressereferent.