Westkreis-Feuerwehren bekommen Digitalfunk

Spätestens ab Frühjahr 2021 werden alle Einsatzkräfte im Rettungswesen des Kyffhäuserkreises digital funken können. Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie die Feuerwehr im Ostkreis bis Bad Frankenhausen sind schon länger umgerüstet. „Nun hat die beauftragte Firma vor zwei Wochen angefangen, die 90 Feuerwehr-Autos aus dem Westkreis umzustellen“, sagte Jonas Weller. „Das wird bis Ende Januar dauern. Dann werden wir technisch fertig sein“, so der Kreisbrandinspektor.

Kaum Störgeräusche, abhörsicher, behördenübergreifende Kommunikation – die Erwartungen an den neuen Standard sind hoch. „Der Ostkreis war mit der Umstellung eher dran, damit die Wehren dort sich mit Einsatzkräften im benachbarten Sachsen-Anhalt einheitlich verständigen konnten“, erklärt Weller. Denn dort ist Digitalfunk schon seit einigen Jahren Usus.

Alle auf einmal umzurüsten, dafür hätten die Kapazitäten der Firma im vorigen Winter nicht ausgereicht. Damals wurden als erste die Stützpunktfeuerwehren Roßleben und Artern, aber auch alle Fahrzeuge der Ortsfeuerwehren umgestellt. Der analoge Funk blieb zusätzlich an Bord, um im Ernstfall mit dem „Rest“ des Kreises reibungslos zusammenarbeiten zu können.

Auch die Leitstelle ist umgerüstet. Nun ist ein Ende der Zwischenlösung in Sicht. Fast täglich kommen Feuerwehrfahrzeuge, von Bad Frankenhausen bis Helbedündorf, auf den Hof der Firma Selectric in Sondershausen gefahren, die hier eine temporäre Zweigstelle eingerichtet hat. Hier bekommen sie die moderne Technik einverleibt.

„Manche Fahrzeuge stammen aus den Siebzigern, andere sind 1990er-Baujahr und jünger. Es sind oft technische Einzelfalllösungen, die gefunden werden“, weiß Weller. Allein wegen des neuen Funks müsste kein Auto ausgemustert werden. Es vereinfache aber die Situation, dass einzelne Wehren in den letzten Jahren ohnehin neue Fahrzeuge bekommen hatten.

Die Umrüstung auf Digitalfunk wird finanziell zu 100 Prozent vom Land getragen. 70 Prozent werden gefördert. 30 Prozent wurden den Kommunen aus dem kommunalen Finanzgleich vorab abgezogen. Die Kosten belaufen sich pro Fahrzeug auf 3000 bis 8000 Euro, die Handsprechgeräte sind weit billiger. Einzig für Extrawünsche bei den Umbauarbeiten müssen die Kommunen selbst aufkommen.

Nun liegt es an den Schulungen für die Feuerwehrleute, die routiniert mit den neuen Geräten umgehen sollen. Die meisten Kameraden habe bereits zwei Online-Module in der Ausbildung hinter sich. Jedoch ist laut Weller noch eine Präsenzschulung vonnöten. Die Corona-Lage verhindert dies aktuell. Mischgruppen im sensiblen, systemrelevanten Rettungsbereich – das sei in Lockdown-Zeiten zu heikel. So wird es bis zum Frühjahr dauern, dass die neue Technik komplett im Gebrauch und das Kapitel Umrüstung endgültig abgeschlossen ist.