Wettbewerb der Leseratten

Die Mädchen und Jungen der 5. und 6. Klasse der Thüringer Gemeinschaftsschule „Johann Gottfried Borlach“ in Artern besuchten am Montag die Novalisbibliothek im Bürgerhaus der Stadt, um die sechs neuen Bücher kennenzulernen. Von der Kyffhäusersparkasse als regionaler Sponsor der Aktion nutzte Ronny Greschuchna im Beisein von Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) die Gelegenheit zur symbolischen Übergabe der Lesewerke.

Artern. Arterner Novalibibliothek eine von thüringenweit 15 Teilnehmern am beliebten Freizeit-Leseprojekt

Pünktlich vor den Sommerferien startet wieder das beliebte Freizeit-Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“. Die Mädchen und Jungen der 5. und 6. Klasse der Thüringer Gemeinschaftsschule „Johann Gottfried Borlach“ in Artern besuchten zusammmen mit ihrer Lehrerin Caterina Dorsch die Bibliothek im Bürgerhaus der Stadt auf dem Königstuhl, um die sechs neuen Bücher in Empfang zu nehmen. Bibliothekarin Bärbel Pickrodt hatte sich für die Novalis-Bibliothek um eine Projektteilnahme beworben – mit Erfolg. Als eine von thüringenweit 15 Bibliotheken darf die Arterner Bibliothek das Leseprojekt in diesem Jahr ausrichten. Das Angebot richtet sich an Leseratten zwischen 8 und 12 Jahren, so ab sofort fleißig schmökern können.

Damit möglichst viele Kinder teilnehmen und sich als Leseratten qualifizieren können, stehen pro Buch zehn Exemplare zur Verfügung. Von der Kyffhäusersparkasse als regionaler Sponsor der Aktion nutzte Ronny Greschuchna im Beisein von Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) die Gelegenheit zur symbolischen Übergabe der Lesewerke. Seit 2009 unterstützt die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen zusammen mit den örtlichen Sparkassen und der Landesfachstelle für Bibliotheken in Thüringen diese Initiative. „Das ist ein Projekt, welches wir als Kyffhäusersparkasse natürlich besonders gern fördern“, erklärte Greschuchna.

In den kommenden Wochen sind alle jungen Leser aufgerufen, mindestens eines der Bücher zu lesen. Dazu gibt es ein Mitmachheft mit ein paar Ankreuzaufgaben zum Inhalt der Werke. „Gerne kann man auch seine Meinung notieren oder etwas zum Buch passendes malen“, erläutert Bärbel Pickrodt. Wer mindestens ein Buch gelesen, die Fragen dazu vollständig beantwortet und das Heft bis 12. Oktober in der Bibliothek abgibt, kann ein Buch gewinnen und nimmt in jedem Fall am Lesefest teil.