Wettbewerb für kreative Ideen von Bürgern oder Vereinen aus Kyffhäuserkreis

Sondershausen. Im Wettbewerb des Bundesbeauftragten für die neuen Bundesländer sind Preisgelder von bis 15.000 Euro ausgelobt für Initiativen aus Dörfer und Städten.

Zum dritten Mal hat der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz (CDU), den Wettbewerb „Machen“ ausgerufen. Mit dem Wettbewerb sollen auch in diesem Jahr das Engagement und der Ideenreichtum vieler freiwilliger Helfer in kleineren Gemeinden der ostdeutschen Länder gewürdigt werden. Bis zum 15. Mai können sich ehrenamtlich tätige Bürger, Vereine und Initiativen aus Dörfern, Klein- und Mittelstädten der neuen Bundesländer mit einer Einwohnerzahl unter 50.000 mit ihren Ideen zu gemeinwohlorientierten Projekten bewerben. Darauf macht die Stadt Sondershausen in einer Mitteilung aufmerksam.

Die besten 50 Projektideen würden mit einem Preisgeld zwischen 5000 Euro und 15.000 Euro ausgezeichnet. Das Geld solle als Starthilfe für die Umsetzung der prämierten Ideen dienen und zu weiterem Engagement motivieren. Die Preisverleihung ist für den 19. Juli 2021 in Berlin geplant.

Gefragt seien kreative gemeinwohlorientierte Projektideen, die Menschen auch über Grenzen hinweg zusammenbringen, die Lebensqualität stiften und den Zusammenhalt vor Ort festigen. Bewertet werden die Bewerbung von einer unabhängigen Jury unter Vorsitz des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer in den drei Kategorien. Teilnahme nur Online: Nur online unter: www.MACHEN2021.de. red