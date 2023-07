Wettbewerbe, Party und Familientag bei der Freiwilligen Feuerwehr Seehausen

Feuerwehrfest in Seehausen mit Wettbewerben im Löschangriff und anschließender Siegerehrung durch den Wehrleiter, Stadtbrandmeister und den Bürgermeister der Stadt Bad Frankenhausen (Archivbild).

Seehausen. Freiwillige Feuerwehr Seehausen lädt Ende August zum 27. Feuerwehrfest ein. Viel Spaß für Groß und Klein angekündigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Seehausen feiert am letzten August-Wochenende ihr 27. Feuerwehrfest. Den Auftakt bildet am Freitagabend (25. August) um 18 Uhr das Doppelkopfturnier, an das sich ab 21 Uhr eine Ü-30-Party mit DJ Minne anschließt.

Der Samstag (26. August) steht ganz im Zeichen der Feuerwehr-Wettkämpfe: Bis 10 Uhr treffen die Feuerwehren ein. Um 10.15 Uhr beginnt der Löschangriff Ü50, ab 13 Uhr Löschangriff Jugend TS8 und TS3. 15 Uhr ist Siegerehrung. Zuschauer sind laut Wehrleiter Stephan Rückebeil zu den Wettbewerben wie immer herzlich willkommen. Für die Mittagsversorgung ist ab 11.30 Uhr mit Erbsensuppe aus der Gulaschkanone der Freiwilligen Feuerwehr Oldisleben und am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Um 20 Uhr beginnt die Tanzveranstaltung mit „Eggy – just alone“, One-man-Band aus Bayern.

Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen und wird ab 12 Uhr zu einem Fest für die ganze Familie mit Feuerwehrspielen für Klein und Groß mit Schlauchkegeln, Nagelwettbewerb und mehr. Die Hüpfburg ist aufgebaut, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen begleitet von Unterhaltung durch die Tanzschule „Tanz & Bewegung“ aus Seehausen.