Wezel-Straße in Sondershausen zwei Tage gesperrt

Die Johann-Karl-Wezel-Straße wird aufgrund von Sanierungsarbeiten am 29. und 30. Juli voll gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen mit. Die Baumaßnahme stehe im Zusammenhang mit Gewährleistungspflichten. Die Straßensperrung beginnt am Mittwoch, 29. Juli, 7 Uhr, und dauert bis Donnerstag, 30. Juli, 8 Uhr. Die Stadt weist daraufhin, dass die Straße auch von Fahrradfahren und Fußgängern nicht befahren oder benutzt werden soll, da dort während der Arbeiten Materialien eingesetzt werden, die trocknen müssen, um dauerhaft beständig zu bleiben wie Vergussmassen und Asphaltspachtelmassen. Die Umleitung wird über die Straße Am Schlosspark, vorbei an der Bibliothek, zum Planplatz und weiter zur Karnstraße geführt, heißt es.