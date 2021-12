Wichtelwerkstatt im Sondershäuser Schülertreff

Das Just in Sondershausen.

Sondershausen. Kleine und große Wichtel können in der Werkstatt des Jugend- und Schülertreffs in Sondershausen noch Präsente basteln.

Noch einmal an diesem Freitag bietet das Team vom Jugend- und Schülertreff „JuST“ in Sondershausen von 15 Uhr bis 17 Uhr eine Wichtelwerkstatt an. Alle Angebote der Wichtelwerkstatt sind kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird jedoch um eine vorherige Anmeldung gebeten. Möglich ist das telefonisch unter den Rufnummern: 03632/ 78 26 37 oder 0162/1 89 95 20 bei Frau Stepan beziehungsweise Frau Stockhaus oder per Mail an die Adresse: just@kjr-kyffhaeuserkreis.de.