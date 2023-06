Für die Zeit der weiterführenden Sanierung des historischen Rathauses in Artern findet die Verwaltungsarbeit der Landgemeinde in der Brauereistraße 3, dem Sitz der einstigen VG Mittelzentrum, statt.

Wichtige Themen in Artern auf dem Tisch

Artern. Die Mitglieder des Hauptausschusses sprechen über Stadtentwicklung, Mitbestimmung der Jugend und über Kostensatzungen.

Punkt 19 Uhr startet am kommenden Montag die Sitzung des Arterner Hauptausschusses im Beratungsraum des „technischen Rathauses“ in der Brauereistraße 3. Die Tagesordnung für den 26. Juni ist lang. Die Mitglieder beraten über das integrierte Stadtentwicklungskonzept, die Übernahme der ehemaligen Borlach-Turnhalle, Mitbestimmungsmöglichkeiten für den Nachwuchs in der Stadt sowie die durch die Rechtsaufsicht beanstandete Verwaltungskostensatzung.