Wie es zur Bauernschlacht bei Frankenhausen kam

Bad Frankenhausen. Einen Vortrag zur Vorgeschichte der Bauernschlacht gibt es im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen zu hören.

Über die Vorgeschichte der sogenannten Bauernschlacht wird am Dienstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, Museumsleiter und Stadtarchivar Ulrich Hahnemann im Festsaal des Regionalmuseums einen Vortrag halten. Die Schlacht bei Frankenhausen am 15. Mai 1525 sei sowohl Höhepunkt als auch Wendepunkt im Bauernkrieg 1525 im thüringischen Raum gewesen, heißt es in der Ankündigung.

In den zurückliegenden Jahrhunderten ist den Ereignissen um die Schlacht mal ungehemmtes Interesse bis völlige Nichtbeachtung zuteilgeworden.

Bedeutendes Aufstandszentrumin Mitteldeutschland

Im Vordergrund zahlreicher Betrachtungen zu den Hintergründen des Schlachtortes stand die Gegnerschaft des Predigers Thomas Müntzer zum katholischen Graf Ernst II. von Mansfeld auf Schloss Heldrungen. Die unüberbrückbaren Gegensätze der beiden Kontrahenten rührten aus der Wirkungszeit von Thomas Müntzer als Prediger in Allstedt. Graf Ernst und seine Lehnsmannen ließen kaum etwas unversucht, um die Teilnahme ihrer Untertanen an den Predigten von Müntzer zu unterbinden. Dennoch erreichten die Ansichten Thomas Müntzers auch die Bevölkerung in und um Frankenhausen.

Die Vorgeschichte zur Schlacht kennt weitere Ereignisse und Ursachen, die nicht ohne Einfluss auf die Entwicklung von Frankenhausen und seiner nahen Umgebung zu einem der bedeutendsten Aufstandszentren in Mitteldeutschland geblieben sind. Der Vortrag beinhaltet die Vorgeschichte bis zum Eintreffen Müntzers und seiner Anhänger am 11. Mai 1525 in Frankenhausen. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gern für den Ankauf eines Zinnfigurendioramas „Angriff auf eine Wagenburg“ angenommen.