Neulich beim Plausch mit einer Freundin. Ich erzähle, dass ich mir am verregneten Nachmittag mal wieder den Film „Die Verlegerin“ angeschaut habe. Mit dieser tollen Schauspielerin, na mit … Der Name fällt mir partout nicht ein. „Na die, die in ‚Mamma Mia!‘ selbst in Latzhose eine tolle Figur gemacht hat.“ Ich weiß, dass ich den Namen weiß. Warum spuckt ihn mein Hirn dann nicht aus?

Wissenschaftler haben für solche frustrierenden Momente sogar einen Namen: das Tip-of-the-tongue-Phänomen – das Zungenspitzen-Phänomen. Ihre Botschaft beruhigt. Dieses „Ich hab’s gleich, es liegt mir auf der Zunge“ hat nichts mit Vergesslichkeit zu tun. Man kennt ja das Wort, kann es nur gerade nicht artikulieren. Ihre Tipps: Sport oder eine gehörige Portion Aufregung können dem Gehirn auf die Sprünge helfen. Es soll auch hilfreich sein, Anfangsbuchstaben oder Silben durchzugehen, bis der Groschen fällt. Ich allerdings habe festgestellt, dass Grübeln überhaupt nichts bringt. Am besten das Thema abhaken und sich mit etwas ganz anderem beschäftigen. Auf mein Gehirn ist Verlass, das kramt für sich alleine weiter. Und plötzlich kommt es 20 Minuten später mit der Lösung um die Ecke: Meryl Streep! Sag ich doch.