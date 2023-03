Wie wird der Grundsteuerwert geprüft?

Sondershausen. Volkshochschule bietet am 16. März für interessierte Grundstücksbesitzer eine Veranstaltung in Sondershausen an.

Anmelden können sich Interessierte noch für die Veranstaltung der Volkshochschule „Was kommt nach der Grundsteuererklärung“ am Freitag, 17. März, von 16.30 bis 21 Uhr. Besprochen werden der Prozessablauf nach der Grundsteuererklärung (1. Grundsteuerwert, 2. Grundsteuermessbetrag, 3. Grundsteuer), die Prüfmöglichkeiten der Grundsteuerwerte und Grundsteuermessbeträge und die Teilnehmer bekommen Tipps zur Widerspruchsfrist und dem Ablauf, wenn etwas nicht korrekt im Bescheid vom Finanzamt erklärt wurde.

Der Kurs findet in den Räumen der Volkshochschule in der Güntherstraße 26 in Sondershausen statt. Voraussetzung sind Grundkenntnisse am PC und im Internet. Ein PC kann mitgebracht werden, die Steueridentifikationsnummer (ID) vom Finanzamt wird gebraucht. Kursgebühr: 18 Euro. Anmeldung: Telefon: 03632/74 12 62 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.