Wieder Führungen durch die Kurstadt

Ab dem 21. Juni gehen die Stadtführer der Kurstadt Bad Frankenhausen wieder auf Tour. So findet dann wieder jeden Sonntag die öffentliche Stadtführung statt. Die Anekdoten- und die Kirchenführungen werden ab 26. beziehungsweise 29. Juni ebenso wieder regelmäßig fortgesetzt. Zum Schutz der Gäste und Stadtführer gibt es aber einiges zu beachten: Die Führungen dürfen grundsätzlich nur in Gruppen bis maximal zehn Personen stattfinden. Größere Gruppen werden aufgeteilt. Darüber hinaus bedarf es einer Voranmeldung. Der Ticketverkauf erfolgt vorab in der Tourist. Information und nicht beim Gästeführer direkt. Vor Ort muss jeder Teilnehmer ein Kontaktformular ausfüllen. Weiterhin gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern. Fragen beantwortet das Team der Tourist-Information unter 034671/71 717 oder per E-Mail unter touristinfo@bad-frankenhausen.de.