Wieder Führungen in der Brennerei

Die Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei bietet wieder täglich – außer montags – Führungen für Einzelgäste und Gruppen an. Da die Gruppen wegen der Corona-Pandemie sehr klein sind, weitet die Brennerei ihr Angebot auf zwei Führungen am Tag, um 11 und 14 Uhr, aus. „Bei Bedarf wird es weitere Führungen geben“, so Brennerei-Leiter Thomas Müller. Anders als üblich, müssen sich Besucher bis auf Weiteres für die Führungen telefonisch unter: 03631/636363 anmelden. Laut Angaben der Brauerei können Besucher überdies jederzeit allein mit einem Multimediaguide die Brennerei erkunden. Es sei ein Mund-Nasen-Schutz in der Traditionsbrennerei zu tragen.