Die 1. Berufsrallye in Bad Frankenhausen führte die Klasse 7c der Regelschule „Juri Gagarin“ am Mittwoch unter anderem in die integrative Tagesstätte „Kindervilla“, wo die Mädchen und Jungen von Einrichtungsleiterin Katrin Milde (links) Interessantes über den Erzieherberuf erfuhren.