Wieder still in der Musikstadt

Andrea Hellmann über abgesagte Konzerte im Advent.

Wieder eine stille Adventszeit. Die zweite hintereinander. Der Großteil der Konzerte fällt aus. Wer sich traute, ein Chorkonzert vorzubereiten, hat es längst wieder abgesagt. Zu viel Aerosol könnte in die Luft gelangen. Corona treibt der Musikstadt wieder mal das Musizieren aus.

Mit den Einschränkungen soll nach dem Text der derzeit gültigen Verordnung am 21. Dezember Schluss sein. Drei Tage vor Weihnachten, wenn zwischen den Jahren das gesellschaftliche Leben ohnehin in Ruhe sinken wird. Angesichts des derzeitigen Infektionsgeschehens werden auch die ruhigen Tage kaum Entspannung bringen und die Verordnung verlängert.

Wie viel Kultur in der vierten Welle verloren gegangen sein wird, weil trotz aller Kenntnisse nach bald zwei Jahren Pandemie so spät gehandelt wurde, wird sich weisen. Wenn denn endlich die Werte wieder auf akzeptable Zahlen abgesunken sein werden. Wenn.

Was nun öffentlich nicht zu hören sein wird, kann immerhin zu Hause erklingen. Instrumente und Stimmen sind ausreichend vorhanden. Wenn das nicht, so gibt es noch CDs. Die Plattenspieler haben bei vielen ebenfalls zurückgefunden in die Stube. Jede Menge Streamingdienste gibt es überdies.

Weihnachten zu Hause kann wenigstens klingen – ob nun still oder fröhlich.