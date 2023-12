Sondershausen Eisdecke türmt sich auf Schlossdach und droht abzustürzen. Schlosshof bleibt deshalb weiter gesperrt und damit auch das Eisvergnügen.

Die Feuerwehr sollte am Donnerstag helfen, die Eisbahn im Sondershäuser Schlosshof wieder in Betrieb nehmen zu können. Seit Wochenbeginn ist diese wegen der Gefahr von Dachlawinen gesperrt. Aber auch den Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Sondershausen-Mitte gelang es nicht, das Dach am Nordflügel des Schlosses von Schnee und Eis zu befreien. Wie die Sprecherin der Stadtverwaltung, Janine Skara, mitteilte, hat sich entlang des gesamten Nordflügels im Laufe der vergangenen Tage eine dicke Eisschicht gebildet. Diese drohe, vom Dach zu fallen. Das Beseitigen der Eisschicht sei nicht gelungen. Auch weil befürchtet wird, dass es zu Beschädigungen an der Eisbahn oder dem historischen Gemäuer kommen könne, wenn das Eis heruntergebrochen wird.

Standort der Eisbahn für 2024 wird überprüft

Inzwischen ist der gesamte Schlosshof für Besucher gesperrt worden. „Wir bedauern den Ausfall der Eisbahn sehr, aber die Sicherheit geht vor und steht über allem“, sagte Bürgermeister Steffen Grimm am Freitag.

Die Stadtverwaltung prüft nun weiter jeden Tag gemeinsam mit Mitarbeitern der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, in deren Besitz das Residenzschloss ist, die Situation. „Erst wenn alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt sind, wird der Schlosshof mitsamt der Eisbahn wieder freigegeben“, erklärte Janine Skara.

Geprüft werden soll für das kommende Jahr, ob die Kunsteislaufbahn erneut an dieser Stelle im Schlosshof aufgebaut werden soll. „Wir werden die Situation auswerten und Konsequenzen ziehen“, so die Stadtsprecherin. Der Standort auf dem Hof war gewählt worden, um eine Attraktion für die neue „Weiße Schlossweihnacht“ zu haben, die vom 20. bis 30. Dezember im Schlosshof veranstaltet wird. Auf dem abschüssigen Gelände sei die Fläche am Nordflügel des Schlosses die geeignetste gewesen, heißt es aus der Verwaltung.

Das abgesagte Angebot vom Nikolaustag für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, kostenlos Schlittschuhlaufen zu dürfen, soll am Dienstag, 12. Dezember, nachgeholt werden. An diesem neuen Termin will die Stadtverwaltung vorerst auch festhalten.

Wenn die Eisbahn wieder öffnen kann, will die Stadtverwaltung den Termin kurzfristig über die sozialen Medien für Besucher bekannt geben.