Wiehe eröffnet die Radfahrsaison

Wiehe. 50 Pedalritter feiern den Start in den Fahrradfrühling.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst, musikalisch begleitet vom Bottendorfer Kirchenchor, wurde am Wochenende in der gut besuchten Radwegekirche Sankt Ursula in Wiehe die Fahrradsaison eröffnet. Bis aus Sondershausen waren die Pedalritter gekommen – die Interessengemeinschaft Radfreunde hatte sich trotz des regnerischen Wetters am Morgen wie jedes Jahr in der Kreisstadt auf den Weg gemacht.

Auf den Gottesdienst mit Segen für die versammelte Radfahrergemeinde, unter ihnen auch Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), Roßleben-Wiehes Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) und Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer (CDU), folgte die traditionelle Sternfahrt durch Wiehe. Im Pfarrhaus warteten bereits Kaffee und Kuchen.