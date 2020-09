Bad Frankenhausen. Veranstaltung der Volkshochschule am 14. Oktober.

Wiener Mediziner spricht in Bad Frankenhausen

„Wie viel Medizin braucht der Mensch? Vom Aderlass zur Chemotherapie.“ Zu diesem Thema spricht der Radiologe und Bestsellerautor Gerd Reuther am Montag, 14. Oktober, 17 Uhr, in der Mensa des Kyffhäusergymnasiums in Bad Frankenhausen.

In der Veranstaltung der Volkshochschule analysiert der Wiener Mediziner in einem Reigen über die letzten Jahrhunderte, inwieweit unser gestiegenes Lebensalter der pharmazeutisch-technologischen Medizin verdanken ist.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 03632/741262 oder vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.