Wilde Wanderung und Osterbasteln in Sondershausen

Sondershausen. Das Team der Natura-2000-Station Possen lädt ein.

Unter dem Motto „Mehr als nur Steine“ lädt die Natura-2000-Station Possen am Samstag, dem 25. März, zu einer geologischen Wanderung in der Sondershäuser Waldwildnis ein. Rund um den Totenbergsteinbruch werden die verschiedenen Muschelkalkschichten und vorhandene Fossilien erkundet, heißt es in der Ankündigung. Dabei werde auch demonstriert, welche Rolle der Untergrund für Artenzusammensetzung und Wachstum der Pflanzen spiele. Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Possenallee 54. Die Dauer der Veranstaltung wird mit bis zu drei Stunden angegeben.

Am Freitag, dem 31. März, sind dann laut Mitteilung große und kleine Bastelfans in der Natura-2000-Station zum Osterbasteln eingeladen. Aus Naturmaterialien entstehen selbst gemachte Gestecke, Kränze und weitere Dekoration. Geeignet sei das Angebot für Familien mit Kindern ab acht Jahre. Eigene Materialien können gerne mitgebracht werden. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in der Natura-2000-Station, Martin-Andersen-Nexö-Straße 61.

Der Eintritt ist für beide Veranstaltungen frei, Spenden werden gerne entgegengenommen. Anmeldung für das Osterbasteln nimmt Annegret Hufnagel unter der Nummer: 0173 74 57 877 (zwischen 17 und 18 Uhr) entgegen, heißt es.