Wildschweinrotte von zwei Autos erfasst - Eingangstür mit Hammer zerstört

Frau zerstört Eingangstür mit Hammer

Mit einem Hammer zerstörte am Donnerstagabend eine Frau die Scheiben der Eingangstür eines Wohnhauses in der Stiftstraße. Anwohner informierten die Polizei. Bei den Ermittlungen fand die Polizei die Täterin in ihrer Wohnung. Was die Frau zu dieser Sachbeschädigung trieb, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Wildschweinrotte von zwei Autos erfasst

Drei Wildschweine verendeten am späten Donnerstagabend auf der B 85 zwischen Oldisleben und Seehausen. Sie gehörten zu einer Rotte, die die Bundesstraße überquerte und dabei von zwei Fahrzeugen erfasst wurde. Die Autofahrer, eine 52-jährige Frau und ein 71-jähriger Mann, blieben unverletzt. Die Autos wurden beschädigt. Ein Jagdpächter kümmerte sich um die toten Tiere.