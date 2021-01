Wildunfälle im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Sechs Wildunfälle auf dem Gebiet des Landkreises hat die Polizei am Sonntag gemeldet. Ein fahrendes Auto stieß demnach am Neujahrstag zwischen Seehausen und Oldisleben mit einem Greifvogel zusammen. Ebenfalls am 1. Januar kam ein Hase in Roßleben einem Auto in die Quere.

Am Samstag sei auf der Landesstraße bei Artern in Richtung Kreisverkehr ein Reh von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Es sei durch einen Schuss von seinem Leiden erlöst worden.

Zwischen Oldisleben und Esperstedt überquerte laut Polizei ein Reh die Fahrbahn und wurde von einem BMW überfahren.

Auf der Bundesstraße 85 bei Bad Frankenhausen sei ein Pkw mit einem Reh kollidiert. Gleiches sei auf der Ortsumfahrung Heldrungen geschehen.