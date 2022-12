Willkommene Zuwendung für Jugendclub Ebeleben

Donata Vogtschmidt (Zweite von links) überbrachte dem Jugendclub Ebeleben mit Leiterin Nancy Schuder-Ludwig (Dritte von links) und Sozialpädagogin Carolin Winter (links) eine Zuwendung in Höhe von 300 Euro für Projekte in der Weihnachtszeit.

Ebeleben. Einen symbolischen Scheck überbrachte Linken-Landtagsabgeordnete Donata Vogtschmidt für Projekte in der Weihnachtszeit.

Der Thüringer Verein Alternative 54 unterstützt gemeinnützige Projekte in den Bereichen Kultur, Umwelt- und Naturschutz, Jugenderziehung und -bildung sowie Sport. Dafür spenden die Vereinsmitglieder, die Abgeordneten des Thüringer Landtags, ihre Diätenerhöhungen. So auch die Linken-Abgeordnete Donata Vogtschmidt, die dem Jugendclub Ebeleben mit Leiterin Nancy Schuder-Ludwig und Sozialpädagogin Carolin Winter mit einer Spende in Höhe von 300 Euro für Projekte in der Weihnachtszeit eine Freude machte.