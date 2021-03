Wipperbrückewird saniert

Sondershausen. In Sondershausen sollen Ende des Jahres oder zu Beginn des nächstes Jahres die Bauarbeiten an der Wipperbrücke in der Puschkin-Promenade beginnen.

Die Sanierung der Wipperbrücke in der Puschkin-Promande soll Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres beginnen, erklärte der Leiter des Fachbereichs Bau und Ordnung, Karsten Kleinschmidt. Fördermittel stehen in Aussicht. Der Kreisel in der Promenade an der Kreuzung zu Göldner- und Bebra-Straße werde aber 2021 nicht gebaut. Die Maßnahme werde zurückgestellt, weil es keine Förderung gibt. Mittel seien für 2022 in Aussicht.