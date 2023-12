„Wir dürfen den Trend nicht verschlafen“

Die Gemeinde Helbedündorf hatte am Freitagabend zum Bürgerdialog auf dem Saal der Gemeindeschenke in Großbrüchter geladen. Bürgermeister Jörg Steinmetz informierte unter anderem zum möglichen Bau einer Freiflächenfotovoltaikanlage.

Großbrüchter Rund einhundert Gäste verfolgten am Freitagabend die Ausführungen der Gemeindevertreter und geladenen Experten. Die Themen: Bürgerenergiegenossenschaft und Solarenergie in Helbedündorf.

Wie groß das Interesse an dem Thema Solarpark in Helbedündorf ist, zeigte die Resonanz zum Bürgerdialog am Freitagabend, zu dem die Gemeindeverwaltung eingeladen hatte. Rund einhundert Gäste verfolgten die Vorträge und den anschließenden offenen Meinungsaustausch auf dem Saal der Gemeindeschenke in Großbrüchter.

Zu Beginn der Veranstaltung stellten Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) und Bauverwaltungsleiter André Barthel die Idee vor, eine eigene Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen, mit der es möglich werden könnte, an erneuerbaren Energien vor Ort zu profitieren. Dazu hatten sie auch einen Vertreter der Energiegenossenschaft Helmetal eingeladen, die sich vor zehn Jahren gegründet und die damit einen erfolgreichen Weg beschritten hat. In Helbedündorf soll sich nun selbst eine Bürgerenergiegenossenschaft gründen. Wer mitwirken möchte, konnte sich bereits am Freitagabend in entsprechende Listen eintragen.

Für Jörg Steinmetz hatte die Veranstaltung vor allem einen Sinn: alle Interessierten auf den gleichen Informationsstand zu bringen. „Wir wollen hier auch mit Falschinformationen aufräumen und transparent darlegen, was bisher überhaupt klar ist.“ Nach dem Bekanntwerden, dass ein Investor den möglichen Bau einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf Ackerflächen in der Gemeinde plane, war es zuvor zu öffentlicher Kritik gekommen. Eine Planungsfirma hatte ihr Vorhaben im September im nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vorgestellt. Inzwischen gründete sich eine Bürgerinitiative, die den Bau der Anlage für überdimensioniert hält und dagegen vorgehen möchte.

Nachdem bislang immer nur gemunkelt werden konnte, was die Investoren auf der Fläche bei Großbrüchter und Toba tatsächlich vorhaben, wurden die Pläne am Freitagabend vom Bauverwaltungschef vorgestellt. Ursprünglich habe die Firma eine Fläche von 370 Hektar ins Auge gefasst und dabei auch bis an den Waldrand geplant und auch die Bungalowsiedlung mit eingerechnet. Das habe die Gemeinde aber gleich abgelehnt und stattdessen einen Kompromissvorschlag eingebracht. Der habe 206 Hektar (brutto), einen gebührenden Abstand zu Wald und Wegen und den Ausschluss der Bungalowsiedlung beinhaltet.

Allerdings, so habe die Firma signalisiert, mache ein Bau erst ab einer Größe von 300 Hektar brutto Sinn, da allein für die Errichtung eines erforderlichen Umspannwerkes mit einer Investition von rund 25 Millionen Euro gerechnet werden müsse. Das könne man erreichen, wenn man die Flächen nahe der Landstraße mit nutze.

Ohnehin befinde sich die Firma erst einmal in der Planungsphase und müsse mit den Landeigentümern verhandeln. „Anträge liegen uns überhaupt noch nicht vor“, betonte der Bürgermeister.

Um ein Verständnis für die politischen Vorgaben und Pläne zu bekommen, hatte die Gemeinde zusätzlich Marcel Weiland von der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (Thega) eingeladen. Die Agentur berät unter anderem Kommunen zum Thema erneuerbare Energien.

So sprach Weiland über die Inhalte des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, das Solarpaket I und II, benachteiligte Flächen in Thüringen und das Vorhaben zur Ausweitung der Freiflächenkulisse und darüber, wie weit Deutschland all den Plänen hinterherhinkt.

Einfach alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun habe, abzuwehren, sei keine Lösung, so Barthel. „Wir dürfen den Trend nicht verschlafen, solange wir noch mitbestimmen können.“