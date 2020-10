„Wir verlieren nichts, wenn wir andere respektieren“

Pfarrein Eilice Neuland in der Kirche in Holzthaleben.

Die Blätter fallen von den Bäumen. Die erste Erkältungswelle hat uns schon erreicht. Es ist wie in jedem Herbst. Wenn da nicht diese leise Angst im Hintergrund wäre: Die Coronazahlen steigen.

Und selbst, wenn die Gefahr einer Ansteckung in unserer Region nicht so hoch ist, so sind doch immer wieder Menschen von den Vorsichtsmaßnahmen betroffen: Lehrer und Schüler werden in Quarantäne geschickt. Feste zu organisieren, bleibt spannend bis zuletzt. Und immer bleibt der große Wunsch: Hoffentlich wird keiner krank!

Dann gibt es Menschen, die sich an keine Regel halten, ja sogar bewusst Regeln verletzen, weil sie die Gefahr ignorieren, ihrer Wut auf Institutionen und Parteien so Ausdruck geben oder sich nicht an Regeln halten wollen.

Aber damit verhöhnen sie auch all jene, die mit sehr viel Aufwand dafür sorgen, dass das öffentliche Leben funktionieren kann: Die Kommunen, die Arztpraxen und Krankenhäuser, die Geschäfte, die Restaurants, nicht zuletzt die Kirchengemeinden investieren sehr viel, um für die Menschen eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten.

Solidarität ist ein oft bemühtes Wort: Es geht darum, nicht nur an sein eigenes Vergnügen zu denken, sondern auch an das, was andere extra leisten oder entbehren. Keiner von uns lebt allein auf dieser Welt. Ich brauche andere und andere brauchen mich. Durch Jesus haben wir ein Vorbild, wie wir miteinander umgehen sollen: In Liebe und Respekt, hilfsbereit und anerkennend, sanft und ehrlich.

Da haben Hasstiraden und Verleumdungen keinen Platz. Und Regelverweigerung schadet den Menschen um mich herum. Gott schenke jedem die Einsicht, dass wir nichts verlieren, wenn wir andere respektieren und lieben, sondern enorm viel gewinnen. Amen.