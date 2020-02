Museumswissenschaftler, Historiker und Pädagogen arbeiten in einem neu gegründeten Fachbeirat mit an der Entwicklung eines neues Konzepts für die Präsentation von Burganlage und Denkmal auf dem Kyffhäuser.

Wissenschaftler entwickeln neue Ideen für Kyffhäuser

Wissenschaftler sollen Ideen liefern, mit denen mehr Besucher auf den Kyffhäuser gelockt werden können. Vor allem an einem neuen Konzept, wie das Areal noch publikumswirksamer präsentiert werden kann, werde der jetzt gegründete wissenschaftliche Fachbeirat Weiterentwicklung der Kyffhäuser-Burganlagen mit Kaiser-Wilhelm-Denkmal mitwirken. Das war von Ulrich Thiele, dem Sprecher des Landratsamtes vom Kyffhäuserkreis zu erfahren. Der Landkreis brauche für die Umgestaltung der historischen Anlagen den Rat renommierter Museumswissenschaftler aber auch Pädagogen, Historiker und Tourismusexperten. „Wir haben es hier mit einem starken Spannungsfeld zu tun. Darin müssen wir festlegen, wie wir die Anlagen am Kyffhäuser als Geschichtsort erhalten, den musealen Erlebnischarakter stärken und damit Besucher anziehen, darüber hinaus aber auch die Bedeutung für die deutsche Nationalgeschichte betonen und die Burg und Denkmal zum Lernort für Schulklassen umgestalten“, so Thiele. Sowohl das Kaiser-Wilhelm-Denkmal als auch die über 900 Jahre Geschichte der Reichsburg Kyffhausen sollen dabei in den Mittelpunkt rücken.

Das Ausstellungskonzept soll möglichst bei Ende 2020 vorliegen und in den kommenden Jahren im Rahmen der komplexen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen stufenweise umgesetzt werden. „Wir brauchen ein wissenschaftlich untersetztes Konzept auch als Grundlage dafür, beim Freistaat Fördermittel für den Umbau zu beantragen“, hebt Thiele die Bedeutung des Fachbeirates hervor. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) habe sich vorab bereits Martin Sabrow von der Humboldt-Universität Berlin auf Grundzüge der Arbeit des Fachbeirates verständigt. Nun arbeiten darin auch Fachwissenschaftlern der Universitäten in Berlin, Chemnitz und Jena mit. Noch in dieser Woche wollen Thiele und Andreas Räuber, der im Landratsamt die Entwicklung des Kyffhäuserareals betreut in Leipzig mit Fachleuten beraten, die das Völkerschlachtdenkmals in Leipzig sowie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica neu gestaltet haben.