Im April 1971 wurde die Helbe-Brücke im Verlauf der B 4 in Greußen abgerissen und erneuert – eine Episode aus dem Buch von Peter Georgi.

Clingen. Zeitzeugen und Interessierte sind zu einem Vortrag in Clingen eingeladen.

Wissenswertes über die Helbe

Der Heimatforscher Peter Georgi aus Greußen wird am Sonntag, dem 26. Januar, in einem weiteren Vortrag über sein noch nicht fertiggestelltes Helbe-Buch sprechen. Dazu lädt Georgi alle Heimatinteressierten um 15 Uhr in den Ratskeller von Clingen ein.

Zu sehen und hören gibt es Bilder und Wissenswertes über den rund 700 Jahre alten künstlichen Wasserlauf der Helbe. Anliegerorte und Zuflüsse werden vorgestellt. Vom Wehr oberhalb von Westgreußen geht es über alle Mühlen und Ortschaften mit ihrer Geschichte bis zur Unstrut hinunter. Zur Vervollständigung der heimatlichen Informationen und für weitere Forschungsarbeiten bittet Georgi um das Mitbringen von alten Dokumenten, Zeichnungen, Fotos, Negativen oder Familienalben.

Hierbei liegt der Schwerpunkt auf öffentlichen Gebäuden, baulichen Anlagen und den Wasserwegen von der Helbe und ihren Zuflüssen. Wer entsprechende Zeitzeugnisse besitzt, der wird gebeten, sie am Vortragstag mitzubringen. Die Unterlagen können teilweise gleich eingescannt und wieder mitgenommen werden. Der Vortrag findet im Saal im ersten Obergeschoss statt und ist leider nicht barrierefrei erreichbar. Die Versorgung mit Kaffee und Kuchen wird über den Gaststättenbetrieb abgesichert.

Wer zu diesen Termin nicht kommen kann, der darf sich schon den 23. Februar vormerken. Dann wird Peter Georgi im Festsaal des Rathauses von Weißensee (barrierefrei) einen weiteren Vortrag über die Helbe, ihre Zuflüsse und das Helbetal halten.

Heimatforscher Peter Georgi bittet um Unterstützung bei der Erforschung der Helbe-Geschichte. Zeitzeugnisse können per E-Mail an georgi@greussen.de gesendet werden.