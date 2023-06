Wochenende im Kyffhäuserkreis: Musik, Kunst und Pferdesport

Kyffhäuserkreis. Viele Veranstaltungen laden am Wochenende zum Verweilen und Genießen ein.

In drei Wochen beginnen die Sommerferien und beinahe scheint es so, als wollten die Veranstalter im Landkreis bis dahin noch sämtliche Feste und Feierlichkeiten über die Bühne bringen. Die Auswahl an Ausflugsmöglichkeiten am Wochenende ist enorm.

Inszenierungseinführung und Probenbesuch in Sondershausen

Zwei Musiktheater-Produktionen halten die Thüringer Schlossfestspiele Sondershausen diesen Sommer für ihr Publikum bereit – im Schlosshof das Musical „Doktor Schiwago“ und das Intermezzo „Die Magd als Herrin“ als Familienoper auf der Theaterwiese. In der Inszenierungseinführung am Freitag, 16. Juni, können sich alle Neugierigen ab 18 Uhr im Blauen Saal des Schlosses informieren. Die Regie-Teams stellen ihre Konzepte vor, präsentieren Bühnenbilder und Kostüme, erzählen Spannendes aus der Historie der Werke und machen Lust auf die anstehenden Premieren. Um 19 Uhr steht ein Besuch einer Bühne-Orchesterprobe auf dem Schlosshof auf dem Plan.

Goethe und die Liebe im Vortrag im Studio Otto

Dem Thema Goethe und die Liebe wird sich der nächste Vortrag der Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft in Sondershausen widmen. Am Freitag um 18 Uhr referiert Dr. Egon Freitag aus Weimar im Studio Otto, in der Hauptstraße 38. „Wenn man kein Liebchen erwartet, gibt’s keine Nacht mehr – Goethe und die Liebe“ ist das Motto des Vortrags.

Gedenken an Volksaufstand 1953 im Cinema 64

Am Freitag werden um 9.30 Uhr im Kino „Cinema 64“ die Sonderausstellung „17. Juni kompakt. Der Volksaufstand in der DDR 1953“ sowie künstlerische Werke von Schülern des Kyffhäuser-Gymnasiums Bad Frankenhausen eröffnet. Im Anschluss daran wird um 10.30 Uhr der Film „Zwei Tage Hoffnung – Der Aufstand vom 17. Juni 1953“ gezeigt, der sich fiktiv um die Ereignisse rund um den Volksaufstand am 17. Juni 1953 dreht. Der Eintritt zu dieser Sonderfilmvorführung ist kostenfrei.

Marktmusik in der Trinitatiskirche mit Kantoren vieler Kirchenkreise

Am Freitag findet um 11.30 Uhr wieder die halbstündige Marktmusik in der Trinitatiskirche Sondershausen statt. Dieses Mal wird die Marktmusik von einem Vokalensemble aus Kantoren der Kirchenkreise Mühlhausen, Mansfeld-Südharz und Bad Frankenhausen-Sondershausen mit Klavier- und Orgelbegleitung gestaltet. Es erklingen Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, John Rutter und traditionelle Gospels. Das geistliche Wort hält Pfarrer Karl Weber. Der Eintritt ist frei.

Benefizkonzert in der Hemlebener Kirche

Am Samstag, 17. Juni, tritt „Glaubhaft – Chor und Band“ mit christlicher Musik, um 14.30 Uhr in der Kirche Hemleben auf. Das Benefizkonzert geht zugunsten der Betroffenen des Wohnhausbrandes in Hemleben.

Reit- und Springturnier in Ringleben

Am Samstag und Sonntag steigt das 46. Reit- und Springturnier in Ringleben. Von 8 bis 18 Uhr werden an beiden Tagen auf dem Reitplatz, am Ortsrand über hundert Reitsportler mit ihren Pferden erwartet, die Starts in 22 Spring- und Dressurprüfungen der Klassen E bis M absolvieren. Für Speisen und Getränke sorgt in bewährter Weise der Ringlebener Sportverein.

Kunsthof im Künstlerdorf Friedrichsrode

Am Samstag wird zum 31. Kunstmarkt in Friedrichsrode willkommen geheißen. Eröffnet wird das bunte Treiben um 10 Uhr durch die Südharzer Alphornbläser. Höhepunkte sind die Aufführungen des Modetheaters „Gnadenlos Schick“ um 13 und um 15 Uhr auf der Wiese am Gänsestall. Für einen bunten Mix aus Musik, Kultur, Kreativität und Unterhaltung ist ganztägig gesorgt. Die Gruppe „Sweet Confusion“ mit Sängerin Steffi Breiting gibt um 20 Uhr das Abschlusskonzert. Schon am Vorabend des Kunstmarktes spielt das Duo „Crepes Sucette“ um 20 Uhr im Hof auf.

Feuerwehrfest auf Berkas Festwiese

Von Freitag bis Sonntag wird in Berka das Feuerwehrfest gefeiert. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit einem Volleyballturnier und DJ Vinci. Am Samstag um 10 Uhr starten die Technikschau und das Spiel ohne Grenzen der Jugendfeuerwehr, ab 15 Uhr kommt das Spielmobil, singt der Chor, gibt es Kaffee und Kuchen. Auch ein Umzug durch das Dorf mit Kapelle Taktlos ist vorgesehen, bevor ab 20 Uhr zum Tanz mit Akzent und Feuershow eingeladen wird. Am Sonntag beginnt um 8 Uhr das Hähnekrähen und ab 10 Uhr steigt ein Frühschoppen mit Kapelle.

Premiere für den Handwerkeraktionstag

Am Samstag wird ab 10 Uhr zum erstmalig in Nordthüringen stattfindenden Handwerkeraktionstag „Deine Region, Dein Handwerk!“ eingeladen. Auf dem Gelände der Habi, Vor der Windleite 7, soll nicht nur das Interesse junger Leute auf einen Handwerkerberuf geweckt werden, sondern es soll auch Fachkräften und Pendlern das regionale Handwerk vorgestellt werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und für die Kleinen gibt es verschiedene Angebote.

Rollen und Rock’n’ Roll in Sondershausen

Als Familien-Veranstaltung soll sich die neue Idee „Sondershausen rollt“ durchsetzen. Beginn ist am Samstag um 10 Uhr auf dem Marktplatz und das Ende ist in der Skate-Arena geplant. Es gibt eine Rallye auf Rädern durch die Innenstadt und ab 11 Uhr wartet in der Skate-Arena ein buntes Programm mit vielen Aktivitäten, Wettbewerben, Musik und Essen. Um 20 Uhr spielt das Loh-Orchester im Schlosshof das kostenfreie Konzert „Rock meets Loh-Orchester“.

Kreismusikschule gewährt Einblicke

Die Kreismusikschule lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Um 10 Uhr eröffnen die Kinder der „Musikalischen Früherziehung“ in den Räumen im Schloss die Veranstaltung mit einem kleinen Programm. In der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr findet dann Demonstrationsunterricht statt. Besucher können die Instrumente sehen, hören und auch selbst ausprobieren.

Sommerfest auf der Wiese in Wiedermuth

Ein Sommerfest wird am Samstag in Wiedermuth ab 15 Uhr auf der Wiese hinter dem Spielplatz gefeiert. Geboten werden Spaß und Spiel für groß und klein, Kinderschminken und Hüpfburg, ein Lichtbildervortrag über Wiedermuth, Musik am Abend sowie Essen und Trinken.

Kurkonzert in Bad Frankenhausen mit Duo Frankenexpress

Zum Kurkonzert im Kurpark in Bad Frankenhausen wird am Sonntag um 15 Uhr das „Duo Frankenexpress“ erwartet.

Rundgang im Schlossumfeld in Sondershausen

Zur Stadtführung „Rundgang im Schlossumfeld“ wird am Sonntag um 13.30 Uhr in Sondershausen eingeladen. Treffpunkt ist die Stadtinformation, bei der sich Interessierte bis zum 16. Juni anmelden können.

Festgottesdienst zum Kultursommerauftakt

Als Auftakt zum Kultursommer wird am Sonntag um 14 Uhr zum Festgottesdienst aus Freude über die abgeschlossene Innensanierung in die Sankt-Kilian-Kirche in Schönfeld eingeladen.

Sommerkonzert in der Cruciskirche

„Wach auf, meins Herzens Schöne“ – unter diesem Motto steht das Sommerkonzert der Sondershäuser Madrigalisten am Sonntag um 17 Uhr in der Cruciskirche in Sondershausen.

Musikakademie Roßleben feiert Zehnjähriges

Seit nunmehr 10 Jahren bietet die Musikakademie an der Klosterschule in Roßleben musikinteressierten Schülern die Möglichkeit, ihre vielfältigen Talente zu entfalten. Das wird im Rahmen eines Sommerkonzerts am Sonntag um 17 Uhr in der Klosterkirche gefeiert. Das idyllische Ambiente des Innenhofs lädt zum Verweilen ein. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.