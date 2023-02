Wochenendtipps für den Kyffhäuserkreis: Konfettikanone in Stellung gebracht

Am Sonntag ist wieder Rosensonntagsumzug in Bad Frankenhausen.

Kyffhäuserkreis. Straßenkarneval, Faschingsball, Büttenabend, Prunksitzung: Vom 17. bis 19. Februar drehen die Narren im Kreis noch einmal voll auf.

Der Karneval erreicht seinen Höhepunkt. Von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Februar drehen die Narren im ganzen Kreis noch mal auf.

Der Frankenhäuser Karnevalsklub FKK Wipperveilchen feiert am Freitag in der Rotbart-Arena Weiberfasching. Am Sonntag findet die nächste Ordenssitzung statt. Beginn beider Veranstaltungen ist jeweils um 19.11 Uhr. Am Sonntag laden die Karnevalisten alle kleinen und großen Faschingsfans für 14 Uhr zum Großen Rosensonntagsumzug ein. Vom Altstädter Markt schlängelt sich der Tross durch die Stadt und endet an der Rotbart-Arena.

Beim Roßlebener Carnevals Club RCC sind am Freitagabend die Weiber los – um 19.33 Uhr beginnt der Weiberfasching im Vereinshaus „Weintraube“. Am Sonntag startet um 14.33 Uhr die Kinderfaschingssause.

„Niemand muss zu Hause sein, der WCC der heizt euch ein!“, heißt es am Samstagabend beim Wieheschen Carnevals Club WCC im Stadtpark in Wiehe. Die „Klamotten“ der Närrinnen und Narren liegen schon bereit: Um 20.11 Uhr beginnt die 2. Gala der Session.

Beim Straßenkarneval am Samstag in Bottendorf sind alle Faschingsfreunde wieder herzlich willkommen. Die Konfettikanone ist in Stellung gebracht und um 10 Uhr startet die bunte Karawane mit Motivwagen und Fußgruppen und kullert dann stundenlang durch den Ort. Dabei gibt’s nicht nur was für Auge und Ohr, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

In der Karnevalshochburg Ichstedt wird am Samstag ebenfalls ausgelassen Konfetti verpulvert und auf den Straßen gefeiert. Um 11.11 Uhr beginnt das bunte Treiben an der Gaststätte „Waldblick“, ehe sich der bunte Tross aus Motivwagen, bunt kostümierten Fußgruppen und befreundeten Vereinen in Bewegung setzt.

In Gehofen feiern die „Weiß-Blauen“ am Samstagabend ab 19.11 Uhr Faschingsparty im beheizten Festzelt auf dem Gelände der Alten Schule. Am Sonntag dürfen dann alle beim Straßenkarneval dabei sein. Start des Faschingsumzugs ist um 13.30 Uhr an der Alten Schule. Daran anschließend findet nachmittags der Kinder- und Rentnerfasching statt; ebenfalls im warmen Festzelt.

Die Kunst des Erbsbärwickelns beherrschen die Esperstedter Karnevalisten in Perfektion. Bären, Bettelfrauen, Garde, Königskutsche und geschmückte Wagen sind fester Bestandteil beim Faschingsumzug des ECV in Esperstedt, der sich am Samstag um 13 Uhr am Bürgerhaus in Bewegung setzt und durch die Straßen des Bad Frankenhäuser Ortsteils zieht.

In Bretleben steigt am Samstag um 20.11 Uhr auf dem Gemeindesaal der Große Faschingsball der Bretlebener Karnevalisten. Am Sonntag sind alle kleinen und großen Faschingsfreunde zum Faschingsumzug herzlich eingeladen. Start ist 13 Uhr.

Auf ihren 2. Büttenabend ihrer 44. Session freuen sich die Närrinnen und Narren des Schönewerdaer Karneval Clubs SKC am Samstagabend. Die Sause mit Tanz, Gesang und Sketchen im Saal der Gaststätte „Zur Sonne“ beginnt 19.33 Uhr.

In Ringleben bebt am Samstagabend ab 20.11 Uhr der Saal vom „Storchennest“ bei der 2. Festveranstaltung der Ringlebener Narren vom RCC. Am Sonntag um 14 Uhr ist Kinderfasching im „Storchennest“.

Im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen rufen die Narren vom Sondershäuser Carneval Club Grün-Weiß 1953 am Freitag und Samstag jeweils ab 19.30 Uhr zu Prunksitzungen. Bereits um 14 Uhr startet am Samstagnachmittag im Carl-Schroeder-Saal der SCC-Seniorenkarneval.

„Bebra helau!“ heißt es am Freitagabend und am Samstagabend jeweils ab 20.11 Uhr, wenn der BCV Blau-Weiß Beberanien zur 3. und 4. Prunksitzung seiner 71. Session in seiner Prinzenburg, der Gaststätte „Zum Brühl“ in Sondershausen-Bebra, willkommen heißt.

Die 2. Prunksitzung in seiner 66. Session feiert der Stöcksner Carneval Club Gelb-Weiß Sondershausen-Stockhausen (SCC) am Samstagabend um 20.11 Uhr im Klubhaus Stocksen 2.0. Um 14 Uhr beginnt am Sonntagnachmittag der Kinderfasching.

Die Beenhusener Karnevalisten vom ECV Ebeleben lassen es am Samstag um 20.11 Uhr auf ihrer 4. Prunksitzung im Ratskeller ordentlich krachen. Am Sonntagnachmittag dürfen dann die Kleinen um 14.30 Uhr beim Kinderfasching tanzen und feiern.

In Holzthaleben heißt es am Freitagabend um 19.11 Uhr beim Büttenabend der „Thaleber Helbespatzen“ in der Schenke wieder „Thaleben helau“. Am Samstagabend um 19.11 Uhr ist Faschingsparty.

Im Saal des Gemeindehauses in Bendeleben steigt am Samstag um 19 Uhr die nächste Abendveranstaltung des Wippertaler Carnevalclubs WCC Rottleben/Bendeleben in seiner 51. Session.

Mit einem Gala-Büttenabend begeht der GKC „Blau-Gold“ Gorsleben am Samstag ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal in Gorsleben sein 40-jähriges Bestehen mit Helene-Fischer-Double Berit Finke, einer Travestie-Show sowie der DoomsDay Brassband. Am Sonntag um 14 Uhr beginnt der Kinderfasching mit Spielen zum Mitmachen. Der Eintritt ist für Kinder kostenlos, Erwachsene bezahlen 4 Euro.

Im Gemeindehaus in Großfurra feiert der Furrsche Carnevalsclub Rot-Weiß (FCC) am Samstagabend ab 20.11 Uhr seine 2. Prunksitzung.

Samstagabend lassen es die Jecken des Donndorfer Carnevalsvereins (DCV) zum letzten Mal in dieser Session krachen: Punkt 20.11 Uhr startet im Donndorfer Bürgerhaus in der Reinsdorfer Straße die zweite Prunksitzung.

Fasching wird auch in Kirchengel gefeiert: Am Samstagabend um 20.11 Uhr ist Prunksitzung des Kirchengler Carnevals Clubs Rot-Weiß in der Gaststätte „Am Anger“, am Sonntag um 15.11 Uhr Familienfasching.

Auf stolze 60 Jahre kann der Bennebachhusener Carneval Club (BCC) Grün-Gelb Großenehrich zurückblicken. Gefeiert wird am Samstag ab 20.11 Uhr mit einer eine Jubiläumssitzung zum 60. Geburtstag im Bürgerhaus. Am Sonntag um 14.11 Uhr ist Spaß beim Familienfasching garantiert.

Sonstige Veranstaltungen

Am Freitag um 18 Uhr findet die Jahreshauptversammlung des Vereins Familienbad Hohe Schrecke in der Gaststätte „Zur Tanne“ in Wiehe statt. Alle Mitglieder, Interessierten und potenziellen Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen.

Ein Ballettabend ist am Freitag, um 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Sondershausen zu erleben. Besucher können sich auf gleich zwei Aufführungen freuen – die Uraufführung „Der Feuervogel“ sowie die Premiere des Stücks „Humpback Runner“.

Für Samstag lädt der Vorstand des Schützenvereins 1908 Helbetal in Wiedermuth ab 13 Uhr zum Helbetalpokalschießen ein. Auch Schützen aus Hainrode, Holzthaleben und Rockstedt nehmen teil.

Am Samstag findet ab 14 Uhr eine Kirchenführung zu fünf Kirchen in Bad Frankenhausen statt. Treffpunkt: Schiefer Turm. Am Sonntag findet dann um 10 Uhr die nächste öffentliche Stadtführung statt. Treffpunkt ist an der Kyffhäuser Therme.

Während der Sonntagsmatinee der Reihe „Noten mit Dip“ begibt sich am Sonntag um 11 Uhr die Nordhäuser Musikerin und Pädagogin Daniela Heise im Marstall des Sondershäuser Schlosses auf einen Streifzug mit Saiteninstrumenten von Bach bis Barrios. Es werden Nachwuchskünstler der Musikschule Nordhausen zu hören sein und Werke von Bach, Pachelbel und Mangore erklingen lassen.