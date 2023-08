Wochenendtipps für den Kyffhäuserkreis: Mittelaltermarkt, Dreschfest und Festival der Pferde

Kyffhäuserkreis. Im Kyffhäuserkreis locken die Veranstalter bei hoffentlich guten Wetteraussichten wieder nach draußen.

Bei endlich besseren Wetteraussichten locken die Veranstalter im Kyffhäuserkreis wieder nach draußen.

Mittelaltermarkt auf dem Kyffhäuser

Am Samstag (10 bis 22 Uhr) und Sonntag (10 bis 19 Uhr) ist wieder Mittelaltermarkt auf dem Kyffhäuser. Die Besucher dürfen sich auf ein buntes Markttreiben mit viel Musik, Gaukelei und ritterlichen Raufereien freuen. Vor dem Museumseingang trifft man auf eine Falknerei und ein Ritterlager. Eine Feuershow, begleitet von Live-Musik, lässt den Samstagabend auf dem sagenumwobenen Kyffhäuser imposant ausklingen. Auch der Sonntag bietet ein buntes Programm mit allen Akteuren und typischen Marktständen.

Es gelten die üblichen Eintrittspreise für die Besichtigung von Burg und Denkmal. Als Ausweichparkplatz steht der kostenfreie Parkplatz „Kulpenberg“ zur Verfügung, von hier aus fährt ein Shuttlebus (2 Euro pro Person) ab 10 Uhr bis 17 Uhr zum Denkmal und zurück. Letzte Abfahrt vom Denkmal ist um 16.50 Uhr. Die Strecke von 2,4 Kilometer kann aber auch zu Fuß zurückgelegt werden.

Zum Mittelaltermarkt im vergangenen Jahr konnten sich die Besucher rund um den Kyffhäuser an ungefähr 50 Ständen von Händlern und Handwerkern, darunter Instrumentenbauer, Schmiede, Drechsler und Steinmetz, satt sehen. Auch Schmied Thorsten Prang aus Zeuthen repräsentierte die Zunft. Foto: Ireen Wille / Archiv

Heimat-, Ernte- und Dreschfest in Obertopfstedt

Die 26. Auflage des Heimat-, Ernte- und Dreschfestes in Obertopfstedt beginnt am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Setzen des Festbaumes und anschließender Disco. Am Samstag heißt man ab 11 Uhr zur Zeltandacht und Blasmusik willkommen. Auch der Kindergarten hat sich mit einem kleinen Programm angekündigt. Immer wieder mal gibt es Ernte- und Dreschvorführungen. Eine Treckerparade, die Technik- und Traktorenschau sowie die Ausstellung alter Feuerwehren gehören ebenso dazu wie der Bauernmarkt und die Kinderunterhaltung. Ab 20 Uhr gibt es ein Abendprogramm mit Live-Musik und Tanz.

Am Sonntag geht es 9.30 Uhr mit Schaupflügen, Dreschen, Frühschoppen und Blasmusik weiter. Auch die Tschu-Tschu-Bahn und Helikopterflüge sind während des Festes im Angebot.

Beim Jubiläum des Heimat-, Ernte- und Dreschfestes im vergangenen Jahr strömten tausende Besucher auf den Festplatz am Sportplatz und schauten sich unter anderem die alten Traktoren an. Foto: Ireen Wille / Archiv

Wiedermuth kürt Schützenkönig und Dorfmeister

In Wiedermuth wird noch bis zum Sonntag das Schützenfest gefeiert. Das Preis-Pokalschießen wurde bereits am Mittwoch eröffnet und findet am 11. August von 15 bis 20 Uhr seine Fortsetzung. Zusätzlich wird am Freitag das Königsschießen des Schützenvereins eröffnet.

Am Samstag folgt ab 10 Uhr die Fortsetzung des Königsschießens, bevor um 13 Uhr das Treffen auf dem Schützenplatz beginnt. Gemeinsam erfolgt am Kriegerdenkmal die Kranzniederlegung und das Salutschießen zu Ehren der Gefallenen. Später werden die Sieger des Preis- und Pokalschießens geehrt und die Majestäten bekannt gegeben. Auch der Dorfmeister wird im Wettbewerb ausgeschossen. Ab 14 Uhr wird zur Kaffeetafel willkommen geheißen.

Festival der Pferde in Keula

Am 12. und 13. August führt der Reit- und Fahrverein Keula das Festival der Pferde auf dem Reitplatz durch. An beiden Tagen beginnen ab 8 Uhr Dressur- und Springprüfungen der Klassen E bis M. Am Sonntag wird zusätzlich der große Dressur- und Sprungpreis von Keula vergeben. Ebenfalls vertreten ist der „Kyffhäuser-Sparkassen-Cup“. Steckenpferdrennen, Hindernisfahren, Hüpfburg und viele weitere Attraktionen sind geplant, bei denen auch die Jüngsten nicht zu kurz kommen.

Sommernachtstraum in Großberndten

Auf dem Sportplatz in Großberndten wird der Sommernachtstraum gefeiert. Begonnen wird am Freitag ab 21 Uhr mit 80er-, 90er- und House-Musik. Am Samstag beginnt ab 20 Uhr der Tanzabend zur Musik von The Wheelers. Am Sonntag wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit den Thüringer Kirmesmusikanten eingeladen. Es finden verschiedene Teamspiele statt. Für Kinder stehen Hüpfburg und verschiedene andere Unterhaltungsmöglichkeiten parat.

„Gemeinsam für die Vielfalt“ in Esperstedt

Das Sommerfest, ein Fest der Vereine, wird in Esperstedt gefeiert. Am 11. August findet um 19 Uhr auf dem Saal im Bürgerhaus ein Dia-Vortrag mit Jürgen Schweser statt. Am Samstag ist dann um 9 Uhr Start mit einem Hähnekrähen. Um 10 Uhr beginnt ein buntes Markttreiben, 11 Uhr die Spaßolympiade und ab 14 Uhr ist Blasmusik der Hainröder Dorfmusikanten zu erleben.

Am Abend um 19.30 Uhr wird dann im Beisein weiterer Hoheiten der Region die neue Riedprinzessin gekrönt. Riedprinzessin Isabell Landes gibt nach fünf Amtsjahren das Zepter an eine Nachfolgerin weiter. Um 20 Uhr erklingt dann Musik der 80er-, 90er- und House-Musik von Decade Underground.

Der Reit- und Fahrverein Keula lädt am Wochenende zum jährlich stattfindenden Festival der Pferde ein. Auch für die jüngster Reiter sind Wettbewerbe geplant. Foto: Christoph Vogel / Archiv

Sommernachtsball in Holzsußra

Auf dem Festplatz in Holzsußra steigt am Samstag der Sommernachtsball. Ab 20 Uhr spielt die Sero-Band aus dem Eichsfeld die größten deutschen Hits der vergangenen fünf Jahrzehnte – wie es heißt, frisch recycelt in einer mitreißenden Show.

Führung durch den Schlossgarten Ebeleben

Am Sonntag gibt es wieder eine Führung durch den Ebelebener Schlossgarten. Sie startet am Eingangstor neben der Kirche, wo auch um 14 Uhr der Treffpunkt für alle interessierten Gäste ist. Hier besteht dann auch die Möglichkeit, den Jahreskalender für 2024 zu erwerben. Die Novalis-Diakonie öffnet zuvor auch die Cafeteria für ein Mittagessen.

Kindernachmittag im Familienbad Wiehe

Unter dem Motto „Ein Kessel Buntes“ wird am Sonntag ab 14 Uhr in das Familienbad Wiehe eingeladen. Die sogenannte Spartakiade des SV Rot-Weiß Wiehe trägt dieses Mal den Titel „Wetten, dass wir Kinder an diesem Tag 111 Bahnen schwimmen“. Einige Firmen wetten dagegen, man darf gespannt sein, heißt es vom Veranstalter.

Der Name ist Programm: Sportliche und kreative Attraktionen an mehreren Stationen sowie Auftritte des Karnevalsnachwuchses vom WCC warteten schon im letzten Jahr auf die Besucher des "Kessel Buntes" in Wiehe. Foto: Wilhelm Slodczyk / Archiv

Stadtfest in Großenehrich

Am Samstag wird in Großenehrich das Stadtfest ab 10 Uhr gefeiert. Unter anderem mit einem Stadtwettkampf und einem Showprogramm sowie Live-Musik am Abend.

Feuerwerksspektakel in Kelbra

Zu „See in Flammen“ wird am Samstag am Stausee Kelbra eingeladen. Laut Veranstalter können sich die Besucher ab zirka 22.45 Uhr auf ein 20-minütiges Höhenfeuerwerk mit besonderer Pyrotechnik freuen. Zudem soll es zuvor ab zirka 20.30 Uhr eine Rammstein-Tribute-Show mit der Gruppe Stahlzeit auf der Open-Air-Bühne geben.