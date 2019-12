Sondershausen. Der Sondershäuser Wochenmarkt muss für den Weihnachtsmarkt in die Fußgängerzone ausweichen.

Wochenmarkt in der Fußgängerzone

Der Sondershäuser Wochenmarkt wird während des Weihnachtsmarktes rund um das letzte Adventswochenende vom Marktplatz in die Fußgängerzone verlegt. Das teilte Sondershausens Marktmeisterin mit. Geöffnet hat der Wochenmarkt nur noch bis Freitag, 13. Dezember, von 8:00 bis 14:00 Uhr (entsprechend der Witterung) auf dem Marktplatz. Am 17. und 20. Dezember werde die Markthändler ausschließlich in der Hauptstraße entsprechend der verfügbaren Platzkapazität stehen. Es werden dann hauptsächlich Obst, Gemüse, Fleisch-, Wurst-, Fisch- und Backwaren, Geflügel und Eier angeboten, heißt es. Auch im kommenden Jahr wird es im Januar Einschränkungen geben, wenn auf dem Marktplatz das Foliendach für das Dach des Rathausinnenhofs aufgebaut wird. Bei Fragen ist die Marktmeisterin unter 0151/11723326 zu erreichen.