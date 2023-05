Der Wochenmarkt findet in Sondershausen auf dem Marktplatz statt.

Wochenmarkt in Sondershausen am Freitag

Sondershausen. Der Sondershäuser Wochenmarkt wird wie gewohnt am Freitag, 19. Mai, stattfinden.

Am Freitag nach Himmelfahrt bleibt die Stadtverwaltung für Besucher geschlossen. Geöffnet haben an diesem Tag jedoch städtische Einrichtungen wie das Schlossmuseum, die Skate-Arena und das Bergbad „Sonnenblick“. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Auch der Wochenmarkt findet wie gewohnt am Freitag nach dem Feiertag statt. Von 8 bis 13 Uhr werden am Freitag die Händler ihre Stände auf dem Marktplatz in der Innenstadt aufgebaut haben.

Angeboten werden auf dem Markt wie üblich unter anderem regionales und saisonales Obst und Gemüse, Back-,Wurst-, Fleisch- und Fischwaren, frische Eier sowie Sommer- und Friedhofsbepflanzung.