Sondershausen. Der Wochenmarkt in Sondershausen werde wie gewohnt stattfinden, teilte Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise mit.

Wochenmarkt in Sondershausen findet statt

Der Abstand zwischen den Verkaufsständen werde vergrößert, die Stände zum Teil in die Fußgängerzone verlegt. Beim Angebot habe sich auch nichts geändert, so Schinköth-Heise. Produkte des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung gebe es zu erstehen. Die Marktmeisterin weist daraufhin, dass an den Ständen die Abstandsregel von 1,50 Meter einzuhalten sei.