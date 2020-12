Sondershausen. Der Sondershäuser Weihnachtsmarkt wird am 18. Dezember und 22. Dezember von 8 bis 13 Uhr öffnen.

Wochenmarkt in Sondershausen öffnet wie gewohnt

Der Wochenmarkt in Sondershausen darf trotz der neuen Coronaverordnung des Landes weiterhin stattfinden, berichtet Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise. Am Freitag, 18. Dezember, und Dienstag, 22. Dezember, öffnet der Markt um 8 Uhr und schließt um 13 Uhr. Angeboten werden dürfen nur Lebensmittel. Zusätzlich zu den bekannten Ständen werden an beiden Tagen vor Weihnachten Händler Käse, Geflügel, Gewürze und weihnachtliche Süßwaren wie Lebkuchen und gebrannte Mandeln verkaufen. Zudem gibt es Weihnachtsmusik.