Sondershausen. Wo sonst Gedränge herrscht, ist an diesem Freitagmorgen in Sondershausen nur wenig los.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wochenmarkt in Sondershausen und kaum Kunden

Freitagmorgen in Sonderhausen. Nur wenige Menschen sind unterwegs. Auf dem Marktplatz muss sich niemand drängeln. Nur noch 13 Händler dürfen überhaupt ihre Stände aufbauen, ihre Wagen öffnen. Die neue Allgemeinverordnung gestattet lediglich Lebensmittelhändler auf dem Wochenmarkt. „Es gibt auch noch weitere Auflagen“, berichtet Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise. Die Wagen sind alle mit deutlichem Abstand positioniert auf dem großen Platz. Sollten Kunden warten müssen, dürfe die Schlange nicht so lang werden. Deshalb gebe es überall mehr Platz zwischen den Wagen. Die Händler haben alle Schilder aufgestellt und weisen auf die Abstandsregel hin. 1,50 Meter Abstand müsse jeder zum anderen halten.

Freitagmorgen 10 Uhr in Sondershausen. Die Geschäfte haben geschlossen. Die Innenstadt wirkt ausgestorben. Foto: Andrea Hellmann

Mehr als zwei, drei Kunden warten aber an diesem Freitag gar nicht an den Ständen. Viele berichten, dass sie für ihre Kollegen oder Nachbarn mit einkaufen würden. Das Virus ist Dauerthema auch bei den Händlern. Niemand weiß, wie lange die Märkte noch öffnen dürfen. In Sondershausen hatte die Stadtverwaltung den Markt am Dienstag schon einmal vorsorglich abgesagt. Auch viele Kunden bleiben weg, erledigen ihre Besorgungen anderweitig oder bleiben zu Hause.

„Die Stimmung ist betrübt“, sagt Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise. Aber dass so viele Händlern am Freitag angereist sind, sei schön. „Sie sind schließlich auch gefährdet, wenn sie hier etwas verkaufen“, sagt die Marktmeisterin.