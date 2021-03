Wochenmarkt in Sondershausen.

Wochenmarkt in Sondershausen am Gründonnerstag

Sondershausen. Der Sondershäuser Wochenmarkt wird auch vor Ostern zweimal stattfinden: am Dienstag und am Donnerstag.

Der Wochenmarkt öffnet vor Ostern sowohl am Dienstag, 30. März, als auch am Donnerstag, 1. April, für seine Besucher. Das teilte die Stadt Sondershausen mit. Am Gründonnerstag soll der Wochenmarkt zudem als „grüner Markt“ stattfinden, auf dem unter anderem Lebensmittel, Pflanzen und vor allem Ostereier erhältlich sind. Geöffnet hat der Markt jeweils von 8 bis 13 Uhr. Es gelten die angeordneten Abstands- sowie Hygieneregeln. Medizinische Masken seien zu tragen.