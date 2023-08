Wohnen im Denkmal:Wie das ehemalige Kyffhäuser-Technikum in Bad Frankenhausen von Innen aussieht

Bad Frankenhausen. Tag der offenen Tür im ehemaligen Kyffhäuser-Technikum in Bad Frankenhausen. Besichtigung nach dem Umbau zum Wohnhaus möglich.

Wer das zu einem Wohnhaus umgebaute ehemalige Kyffhäuser-Technikum an der Unterkirche in Bad Frankenhausen noch einmal besichtigen möchte ehe die ersten Mieter einziehen, der hat am Freitag, 25. August, Gelegenheit dazu. An diesem Tag lädt Bauherr Silvio Kunze von 12 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Das Heldrunger Bauunternehmen Kunze errichtete in dem denkmalgeschützten und bis zuletzt als Schulgebäude des Kyffhäuser-Gymnasiums genutzten Gebäude 14 exklusive Wohnungen.

Das Technikum bestimmte ein halbes Jahrhundert das Alltagsleben in Bad Frankenhausen. Seine Fachabteilungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Landmaschinentechnik und Luftfahrzeugbau besaßen ein über die Staatsgrenzen hinaus anerkanntes Niveau.