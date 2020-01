Wohnen in alten Klassenzimmern

Gemeinsam kochen und in einem großen Gemeinschaftsraum zusammensitzen – das können die Bewohner der Awo-Senioren-Wohngemeinschaft in Ebeleben. Eingeweiht wurde die „Sonnenresidenz am Markt“ am Mittwoch mit einem kleinen Fest und vielen interessierten Besuchern.

In einer Rekordbauzeit von einem halben Jahr wurde das einstige Schulgebäude umgebaut. Dort wo einst Klassen- und Lehrerzimmer waren, wurden große Wohnräume geschaffen, die mit einem geräumigen Bad ausgestattet sind. Mit Klara Neiße hat die Sonnenresidenz bereits eine Bewohnerin. Die 84-Jährige aus Sondershausen fühlt sich wohl in ihrer neuen Umgebung und ist begeistert vom Konzept mit anderen Senioren ihren Lebensabend in einer Wohngemeinschaft zu verbringen. Fünf Wohnungen sind bereits vermietet. Im einstigen Schulgebäude gibt es 18 Einzelapartments und zwei Doppelzimmer für Paare. Auf zwei Ebenen befinden sich die Wohnungen, barrierefrei erreichbar dank eines Fahrstuhls wurde. Auf jeder Etage gibt es eine Küche, in der die Bewohner gemeinsam kochen sollen. Selbst an einen Waschsalon mit Waschmaschinen und Trockner hat der Vermieter, die Arbeiterwohlfahrt, gedacht. Und auf zwei 60 Quadratmeter großen Terrassen kann man Sonne tanken.

„Ich hatte mich sofort in die Idee des Konzeptes einer Senioren-WG in dem einstigen Schulhaus verliebt“, sagt Erika Thomas, Regionalleiterin der Awo aus Schlotheim. Kein Wunder, denn als junges Mädchen drückte sie hier die Schulbank und wohnte nur einen Steinwurf von der alten Schule entfernt. Eine Rundumbetreuung der Mieter wird durch Präsenzkräfte sichergestellt, um individuelle Pflegebedürftigkeit abzudecken. Mit Anja Storch als Teamleiterin steht eine Fachkraft als Ansprechpartner den Bewohnern und Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung. Derzeit sind sieben Beschäftigte in der Sonnenresidenz angestellt.

„Bei voller Auslastung sollen es voraussichtlich bis zu 15 Präsenskräfte werden“, könnte sich Erika Thomas vorstellen. Bereits vor vier Jahren, als in das Schulgebäude gähnende Leere eingezogen war, keimte der Gedanke beim damaligen Bürgermeister Uwe Vogt (SPD) eines altersgerechtes Wohnen. Nachdem mehrere Ideen von Bewerbern geprüft worden waren, kam der Stadtrat zu dem Entschluss, mit der Awo ins Gespräch zu kommen, denn das Unternehmen legte ein schlüssiges Konzept auf den Tisch. Die Umsetzung der Senioren-Wohngemeinschaft konnte man nun am Dienstag in Augenschein nehmen.